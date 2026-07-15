कृषि भूमि से करोड़पति बने आशुतोष तिवारी, जानिए कितने दौलतमंद हैं दतिया के भाजपा प्रत्याशी

atia byelection BJP candidate- दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने नामांकन के साथ चुनाव आयोग में दाखिल शपथ-पत्र में अपनी चल-अचल संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण सार्वजनिक किया है। उनके पास 1 करोड़ 29 लाख 75 हजार 443 रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी कल्पना तिवारी के नाम 1 करोड़ 31 लाख 37 हजार 900 रुपए की संपत्ति दर्ज है। इस तरह दंपती की कुल घोषित संपत्ति करीब 2.61 करोड़ रुपए है। वहीं आश्रित पुत्र सुयश तिवारी के नाम करीब 17.60 लाख रुपए मूल्य की कृषि भूमि और 85 हजार रुपए नकद दर्शाए गए हैं।