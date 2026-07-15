दतिया उपचुनाव : छोटी सी चूक खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत, अपर कलेक्टर ने अफसरों को दिए निर्देश

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन-2026 के तहत न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी क्रमांक-1 का प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराते हुए हैंड्स-ऑन अभ्यास भी कराया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि, निर्वाचन अत्यंत गंभीर और जिम्मेदारी वाला कार्य है। मतदान प्रक्रिया के दौरान छोटी-सी चूक भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।