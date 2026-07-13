दतिया उपचुनाव : भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नरोत्तम मिश्रा का 16वें नंबर पर नाम

BJP Star Campaigners List : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से प्रस्तावित स्टार प्राचरकों की लिस्ट जारी हुई है। बता दें कि, 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी गई सूची सोमवार सुबह सामने आई है। लिस्ट में जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव , पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर संगठन के बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। सूची में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। हालांकि, भाजपा के जिले से सबसे कद्दावर नेताओं में से एक नरोत्तम मिश्रा का नाम 40 स्टार प्रचारकों की सूची में 16वें स्थान पर दिया गया है। इसपर उनके क्षेत्रीय प्रशंसकों का कहना है कि, पार्टी कम से कम लिस्ट में तो उन्हें शुरुआती नामों में स्थान दे सकती थी।