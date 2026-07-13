दतिया उपचुनाव : टिकट विवाद के बीच भाजपा में डैमेज कंट्रोल, प्रदेशाध्यक्ष के सामने आई कार्यकर्ताओं की नाराजगी

सूत्रों के अनुसार प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि संगठन उनकी भावनाओं से अवगत है और सभी विषयों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हुए पूरी ताकत के साथ चुनाव अभियान में जुट जाएं। गौरतलब है कि डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने के बाद रघुवीर सिंह कुशवाह ने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। इसके बाद संगठन स्तर पर उन्हें मनाने के प्रयास किए गए। अब पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता नाराज कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की है।