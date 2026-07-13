दतिया में डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा, नाखुश नरोत्तम दिल्ली से बैरंग लौटे, आज दोनों प्रत्याशी भरेंगे नामांकन

इधर, संगठन ने दतिया में डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा दतिया पहुंचे। 5 घंटे बैठक कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी जीत के लिए ताकत झोंक दी है। भाजपा के कई बड़े नेता रविवार को ही दतिया पहुंच चुके हैं। कई नेता आज पहुंचेंगे।