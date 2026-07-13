13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

‘एक-एक दरवाजे पर जाऊंगा’ कहते हुए भावुक हो गए नरोत्तम मिश्रा, मोहन यादव ने संभाला, VIDEO

Datia By Election Narottam Mishra मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भाजपा उम्मीद्वार आशुतोष तिवारी की नामांकन रैली के दौरान मंच पर भावुक हुए पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, आंखों से छलका दर्द
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Sanjana Kumar

Jul 13, 2026

Datia By Election Narottam Mishra Emotional video

Datia By Election Narottam Mishra Emotional video (photo ANI VIdeo)

Datia By Election Narottam Mishra Emotional: मध्य प्रदेश के दतिया में सोमवार को एक भावुक पल सामने आया। मौका था भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की रैली का। रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक भावुक हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें संभाला और कुर्सी पर बैठाया। जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने पहले उनका हाथ पकड़ा और फिर उन्हें समझाइश देते नजर आए।

इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नरोत्तम मिश्रा की आंखें नम दिखाई दे रही हैं और उनका चेहरा भावुकता की कहानी सुना रहा है। कुछ पलों के लिए खुद को संभालने की कोशिश करते दिखे नरोत्तम मिश्रा अपने दर्द को छिपाने चेहरा पोंछते नजर आए, तो कभी पानी पीकर खुद को ढांढस बंधाते दिखे।

यह भावुक पल उस समय सामने आया जब उम्मीद्वार आशुतोष तिवारी के नामांकन को लेकर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत अन्य नेताओं ने उनका मनोबल बढ़ाया।

टिकट न मिलने का छलका दर्द, नम हो गईं नरोत्तम की आंखें

दतिया उप चुनाव को भाजपा जहां अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही है, वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक्विट हैं। ऐसे में नामांकन रैली के दौरान यह भावुक दृश्य सामने आया, जब नरोत्तम मिश्रा की आंखें नम हो गईं। वे खुद को संभाल नहीं पाए और भावुक हो गए। टिकट न मिलने का दर्द उनकी आंखों से ऐसा छलका कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

आशुतोष तिवारी से पहले नरोत्तम मिश्रा की उम्मीद्वारी पर थी चर्चा

बता दें कि दतिया उप चुनाव में बीजेपी ने कार्यकर्ता पर दांव खेला है। जहां पहले बीजेपी की ओर से पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा थी। माना जा रहा था कि जल्द ही नरोत्तम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। खुद नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी दावेदारी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। वे नाम की घोषणा के साथ ही नामांकन भरने की चर्चा भी अपने समर्थकों के बीच कर चुके थे। लेकिन फिर अचानक भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा के बजाय पार्टी कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान कर दिया।

समर्थक बोले पार्टी का फैसला सर्वोपरी, अब जीत की तैयारी

नरोत्तम मिश्रा को भावुक होते देख, उनके समर्थक भी मंच पर आंसू पोंछते दिखे। लेकिन समर्थकों का कहना था कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। भाजपा यहां भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी।

दो सेट में जमा हुआ नामांकन

आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन पत्र भर दिया। कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने के बाद सीएम ने कहा कि पार्टी की ओर से दो सेट में नामांकन पत्र जमा किया गया है। उन्होंने कहा बीजेपी का विजयी अभियान जारी रहेगा।

एमपी में UCC को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन, सीएम मोहन यादव बोले इसी माह करेंगे लागू

ये भी पढ़ें
UCC Bill in MP Implemented this month

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 05:05 pm

Published on:

13 Jul 2026 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / ‘एक-एक दरवाजे पर जाऊंगा’ कहते हुए भावुक हो गए नरोत्तम मिश्रा, मोहन यादव ने संभाला, VIDEO

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कांग्रेस को केवल वोट से मतलब, जनता से नहीं,’ दतिया में बोले सीएम मोहन यादव

cm mohan yadav
दतिया

दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले फिर क्यों चर्चा में आए नरोत्तम मिश्रा

Datia By-election Narottam Mishra
राष्ट्रीय

दतिया उपचुनाव में भाजपा को बड़ी चुनौती, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगे चुनाव

Datia By-Election
दतिया

दतिया उपचुनाव : भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नरोत्तम मिश्रा का 16वें नंबर पर नाम

Datia By-Election
दतिया

दतिया उपचुनाव: कार्यकर्ता के भरोसे चुनावी हुंकार, भाजपा ने झोंकी ताकत, दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

Datia Bya Election
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.