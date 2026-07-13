‘एक-एक दरवाजे पर जाऊंगा’ कहते हुए भावुक हो गए नरोत्तम मिश्रा, मोहन यादव ने संभाला, VIDEO

दतिया उप चुनाव को भाजपा जहां अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही है, वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई वरिष्ठ और दिग्गज नेता इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार एक्विट हैं। ऐसे में नामांकन रैली के दौरान यह भावुक दृश्य सामने आया, जब नरोत्तम मिश्रा की आंखें नम हो गईं। वे खुद को संभाल नहीं पाए और भावुक हो गए। टिकट न मिलने का दर्द उनकी आंखों से ऐसा छलका कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।