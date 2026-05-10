AK Sharma Comment Akhilesh Yadav: सपा राज में कटियाबाजों को संरक्षण मिला’ -ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा हमला

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली चोरी के मुद्दे पर सपा सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी शासन के दौरान बिजली चोरी एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रही थी। उनका आरोप था कि नेताओं और उनके करीबी लोगों को “कटियाबाजी” के जरिए मुफ्त बिजली बांटने की खुली छूट दी गई थी। एके शर्मा ने कहा कि हर जगह इनके गुंडे और माफिया बिजली के वितरक बन गए थे। खुद कटिया मारकर बिजली चलाते थे और दूसरों को भी कटियाबाजी करवाते थे।” उन्होंने दावा किया कि संभल, मथुरा समेत कई जिलों में सुनियोजित तरीके से बिजली चोरी कराई जाती थी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार बनने के बाद ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की गई और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए गए।