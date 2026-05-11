UP Politics: योगी मंत्रिमंडल विस्तार से 2027 का सियासी संदेश! कैबिनेट एक्सपेंशन में ‘छिपा’ पूरा जातीय गणित जानिए

उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली योगी सरकार 2.0का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो गया। राजधानी लखनऊ के जन भवन में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जबकि 2 मौजूदा राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया। 6 नए मंत्रियों में से 3 OBC कम्युनिटी से हैं, 2 दलित समाज और एक ब्राह्मण नेता हैं। कैबिनेट में छह नए चेहरों की एंट्री और दो राज्यमंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार देना साफ संकेत है कि भाजपा अब गैर-यादव पिछड़ों, गैर-जाटव दलितों और नाराज ब्राह्मण वर्ग के बीच अपना समीकरण और मजबूत करना चाहती है।