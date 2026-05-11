UP News: Ai, ड्रोन तकनीक से उत्तर प्रदेश बनेगा देश का ‘डीप टेक कैपिटल’, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानिए क्या कहा?

अपने संदेश के अंत में मुख्यमंत्री ने युवाओं को विशेष रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तकनीक समय की तरह है और जो व्यक्ति तकनीक के साथ नहीं चलता, वह समय से पीछे छूट जाता है। सीएम योगी ने युवाओं से अपील की कि वे नई तकनीकों को सीखें, नवाचार को अपनाएं और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) के आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के सपने को साकार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।