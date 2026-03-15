बरामदे में सो रहे किसान की हत्या, बहू डर से बेड के नीचे छिपी रही… अब मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश

श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र में 16 फरवरी को हुई किसान नेमराज पाठक की हत्या और लूट की घटना में पुलिस को अहम सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस के अनुसार, टीम को मुखबिर के जरिए संदिग्ध बदमाशों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से गन्नू लोनिया के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार दूसरा आरोपी ओमप्रकाश वर्मा है। जो बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र के लखनऊवा कोठरा गांव का रहने वाला है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना में शामिल अन्य साथियों की तलाश की जा रही है।