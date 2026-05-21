2 घंटों तक एंबुलेंस का इंतजार फिर भी नहीं मिली! BJP नेता की थमी सांसें, बहराइच का सनसनीखेज मामला

भाजपानेता की मौत के बाद परिवार ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह दुखद घटना हुई है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है अगर समय पर एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आम मरीजों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।