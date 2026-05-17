बहराइच में दिनदहाड़े नकाबपोश लोगों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, दूसरे को पीट कर किया घायल, इलाके में फैली दहशत

इसी दौरान हमलावरों ने दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज के रहने वाले उत्कर्ष पर गोली चला दी। गोली लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके साथ मौजूद नीरज, जो सीतापुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके सिर पर भी हमला किया गया। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। दोनों घायलों को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में दोनों का इलाज जारी है।