बहराइच में कंबाइन मशीन से टकराई कार, मची चीख पुकार, चार दोस्तों की मौत, दो की हालत गंभीर

बहराइच के नानपारा-बहराइच हाईवे पर रविवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मटेरा थाना क्षेत्र के धनौली मोड़ के पास करीब साढ़े 11 बजे एक टाटा पंच कार की सामने चल रही कंबाइन मशीन से आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग अंदर ही फंस गए। बताया जा रहा है कि कार में कुल छह लोग सवार थे। जो नानपारा से बहराइच की ओर जा रहे थे। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। और काफी मशक्कत के बाद घायलों और शवों को बाहर निकाला गया।