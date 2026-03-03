शादी 11 दिन पहले युवती ने किया सुसाइड… लिखा मेरी आखिरी इच्छा मेरे मरने के बाद मेरे मंगेतर से छोटी बहन की शादी कर देना

बताया जाता है कि नेहा चार बहनों में तीसरे नंबर पर थी। बड़ी बहन मीनू की शादी पहले ही हो चुकी थी। जबकि रोली की शादी 12 फरवरी को हुई थी। नेहा की शादी 14 मार्च को तय थी। इसी बीच 25 फरवरी को उसके पिता अवध बिहारी प्रजापति का कैंसर से निधन हो गया। पिता की मौत के बाद नेहा काफी चुपचाप रहने लगी थी। और वह अपनी बहन को इसका जिम्मेदार मानने लगी थी। कहा जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले नेहा और रोली के बीच पिता के इलाज को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद देर रात नेहा ने यह कदम उठा लिया। सुबह जब परिजनों ने उसे फंदे से लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी गई।