छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों से जुड़े 44 स्मारक किए ध्वस्त

बताया गया है कि यह कार्रवाई पूर्व निर्धारित योजना, क्षेत्रीय सुरक्षा आकलन और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। अभियान के दौरान संवेदनशील इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक पूरी हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य नक्सलवाद के महिमामंडन को रोकना और स्थानीय समुदाय, खासकर युवाओं को भटकने से बचाना है।