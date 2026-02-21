छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों से जुड़े 44 स्मारक किए ध्वस्त

नक्सलियों से जुड़े 44 स्मारक ध्वस्त (photo source- Patrika)
CG Naxal News: नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत छत्तीसगढ़–महाराष्ट्र सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से जुड़े कुल 44 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया। यह अभियान महाराष्ट्र पुलिस की विशेष इकाई सी-60 कमांडो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और जिला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संचालित किया गया।
अधिकारियों के मुताबिक, ये स्मारक लंबे समय से नक्सली गतिविधियों और उनके प्रचार तंत्र का प्रतीक माने जाते थे। इनका उपयोग संगठन अपनी मौजूदगी दर्शाने और स्थानीय युवाओं को प्रभावित करने के लिए करता था। सुरक्षाबलों का मानना है कि इन प्रतीकों को हटाने से नक्सलियों की मनोवैज्ञानिक पकड़ और प्रचार तंत्र को बड़ा झटका लगा है।
बताया गया है कि यह कार्रवाई पूर्व निर्धारित योजना, क्षेत्रीय सुरक्षा आकलन और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। अभियान के दौरान संवेदनशील इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान भी चलाया गया। पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक पूरी हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य नक्सलवाद के महिमामंडन को रोकना और स्थानीय समुदाय, खासकर युवाओं को भटकने से बचाना है।
वहीं प्रशासन का कहना है कि इस तरह के स्मारक क्षेत्र में भय और भ्रम का माहौल पैदा करते हैं, जिसे समाप्त करना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि गढ़चिरौली और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में नक्सल विरोधी अभियानों को लगातार तेज किया जा रहा है।
सुरक्षाबलों की बढ़ती सक्रियता से नक्सली नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां शांति, विकास और स्थिरता स्थापित करने के लिए समन्वित रणनीति पर काम कर रही हैं। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट संदेश गया है और प्रशासन की पकड़ मजबूत होने की बात कही जा रही है। स्थानीय स्तर पर भी इस अभियान को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।
