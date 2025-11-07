धान खरीदी केंद्रों में मनमानी! प्रबंधक ने अपने बेटे को ही बना दिया लिपिक, जांच के नाम पर लीपापोती

Paddy procurement: धान खरीदी शुरू होने के पूर्व ही उपार्जन केंद्रों में गड़बड़ी का जाल बिछाने के लिए खुलकर मनमानी की जा रही है। कहीं पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के प्रबंधक नियुक्त कर दिया जा रहा है तो कहीं प्रबंधक पिता द्वारा पुत्र को उसी केंद्र में लिपिक नियुक्त कर दिया जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन मामलों के सामने आने के बाद सकारिता विभाग जांच के नाम पर मामले को दबाते हुए नजर आ रहा है।