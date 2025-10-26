CG News: थाने में मारपीट का मामला गरमाया, प्रशासन को दी गई अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन

आदिवासी समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन (Photo source- Patrika)
CG News: ग्राम मुल्ला निवासी युवक मुकेश कोरेटी ने भानुप्रतापपुर थाना में थाना प्रभारी और आरक्षकों पर मारपीट करने के आरोप लगाया है। घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग भानुप्रतापपुर इकाई ने पुलिस अधीक्षक कांकेर को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर की रात पुलिस ने मुकेश कोरेटी को जुआ खेलने के आरोप में हिरासत में लिया था। आवेदनकर्ता का कहना है कि पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख, आरक्षक टोमन साहू और कोमल नुरुटी ने उनके साथ थाने में बेरहमी से मारपीट की जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि घटना से उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आघात पहुंचा है।
घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग भानुप्रतापपुर ने पुलिस की कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए कहा कि थाना प्रभारी और आरक्षकों को तत्काल निलंबित कर न्यायिक जांच कराई जाए। पीड़ित मुकेश कोरेटी को उचित इलाज व सुरक्षा दी जाए। तीन दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर थाना परिसर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
CG News: समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी पूरी जिमेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन पर समाज के कई पदाधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में भानुप्रतापपुर के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी शेर बहादुर सिंह ने बताया कि ज्ञापन की प्रति प्राप्त हुई है। ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और वहां से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
