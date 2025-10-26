CG News: थाने में मारपीट का मामला गरमाया, प्रशासन को दी गई अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो होगा आंदोलन

CG News: समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी पूरी जिमेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन पर समाज के कई पदाधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस संबंध में भानुप्रतापपुर के पुलिस अनुविभागीय अधिकारी शेर बहादुर सिंह ने बताया कि ज्ञापन की प्रति प्राप्त हुई है। ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और वहां से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।