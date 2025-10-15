Tribal Agitation: सरकार को अल्टीमेटम! 15 दिन में मांगें पूरी नहीं हुई तो आदिवासी समाज करेगा उग्र आंदोलन

मेण्ड्रा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के कारण लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता है और लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग को लेकर कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेण्ड्रा में जल्द से जल्द स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए जिसमें लोगो का अपने क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाए मिल सके। क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र होने के बावजूद भी स्टॉफ नर्स नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मण्डागांव और बड़ेझाड़कट्टा में स्टॉफ डॉक्टर व नर्स की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करें।