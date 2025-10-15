Mahtari Vandan Yojana: जल्द करवा ले ई-केवाईसी, वरना कट जाएगा नाम, पात्र हितग्राहियों की पड़ताल शुरू

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के पात्र हितग्राहियों की जांच-पड़ताल महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू कर दी है। बैंक खाते की ई-केवायसी और फोटो सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए वार्डों में शिविर लगाकर महतारी वंदन योजना का लाभ ले रही महिलाओं से शिविर स्थल पर महिलाओं के फोटो का सत्यापन कराया जा रहा है। ताकि जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, वास्तव में वही है कि नहीं। इसी तरह बैंकों में जिन महिलाओं के खाते में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हर माह 1000 हजार रुपए डाले जा रहे हैं, उसका भी ई-केवाईसी कराने के लिए महिलाओं के मोबाइल पर सूचना भेजी जा रही है।