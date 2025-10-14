Farmers movement: प्रदेशभर के किसान सड़क पर… इन 9 सूत्रीय मांगों को लेकर CM निवास का किया घेराव

Farmers movement (Photo source- Patrika)
Farmers movement: भारतीय किसान संघ ने सोमवार को हॉफ बिजली बिल योजना लागू करने, एग्रीस्टेक पोर्टल की विसंगति दूर करने सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेशभर के किसान बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर जुटे और आमसभा की। यहां शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने उनसे मुलाकात की और कुछ मांगों को जल्द पूरा करने की बात कहीं। इससे किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए और वे सीएम हाउस का घेराव करने निकले, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया।
तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11 बजे से प्रदेशभर के किसान बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर जुटने लगे थे। यहां सभा को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसकी बीच दोपहर 3.30 बजे शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की।
चर्चा में उन्होंने गन्ना किसानों के लंबित भुगतान की राशि जल्द जारी करने की बात कही। साथ ही धान खरीदी को लेकर भी आश्वासन दिया। मंत्री की बातों से किसान पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए और सीएम हाउस का घेराव करने निकले। पुलिस ने सप्रे शाला के पास टीन बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इससे नाराज किसानों ने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। किसानों का धरना शाम करीब 6 बजे समाप्त हुआ।
Farmers movement: इस आंदोलन की वजह से पुलिस ने सतर्कता बरतने के लिए कई रास्तों को बंद कर दिया है। त्योहार का समय होने की वजह से भीड़-भाड़ ज्यादा थी। इसकी वजह से कई रास्तों में रह-रहकर जाम लगता रहा। इससे जनता को परेशानी उठानी पड़ी।
