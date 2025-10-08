फार्म मशीनरी बैंक बना किसानों का सहारा, कचनार के वीरेन्द्र बघेल ने बढ़ाई आय और आत्मनिर्भरता

इसमें दो ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, थ्रेसर, रिपर, रोटावेटर, सीड ड्रिल और स्प्रेयर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण खरीदे गए। इस पर राज्य शासन से 10 लाख रुपए का अनुदान तथा शेष राशि बैंक ऋण से प्राप्त की गई। वीरेन्द्र बताते हैं कि अब वे उन्नत तकनीक से खेती कर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। उनके फार्म मशीनरी बैंक से कचनार, कुदालगांव, बोरपदर, मेटावाड़ा, भिरलीगा और चोलनार सहित आसपास के लगभग 365 किसान आधुनिक उपकरण किराए पर लेकर समय पर फसल की बुआई और कटाई कर पा रहे हैं।