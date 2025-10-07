बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप…

खाद्य विभाग ने बताया है कि राशन कार्ड धारकों की पात्रता जांच जमीन और आय के आधार पर की जा रही है। जिन परिवारों के पास ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि, चारपहिया वाहन या वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संदिग्ध लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों और शहरी वार्ड कार्यालयों में चस्पा की है, ताकि आम जनता अपनी आपत्तियां या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके।