Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप…

CG Ration Card: संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची जारी की है। इस सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि, पक्के मकान या अन्य सरकारी सुविधाएं हैं, जबकि वे गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या अंत्योदय योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे थे।

2 min read

बलोदा बाज़ार

image

Shradha Jaiswal

Oct 07, 2025

बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप...(photo-patrika)

बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप...photo-patrika)

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खाद्य विभाग ने संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची जारी की है। इस सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि, पक्के मकान या अन्य सरकारी सुविधाएं हैं, जबकि वे गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या अंत्योदय योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे थे।

CG Ration Card: संदेहास्पद पात्रों की पहचान पर मचा हड़कंप

जैसे ही सूची सार्वजनिक हुई, हितग्राहियों में हड़कंप मच गया। कई ऐसे परिवारों के नाम सामने आए हैं जिनके पास न केवल पर्याप्त भूमि है, बल्कि वे नियमित रूप से सरकारी नौकरी या पेंशन का लाभ भी ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पारदर्शिता और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

जमीन और आय के आधार पर जांच

खाद्य विभाग ने बताया है कि राशन कार्ड धारकों की पात्रता जांच जमीन और आय के आधार पर की जा रही है। जिन परिवारों के पास ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि, चारपहिया वाहन या वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संदिग्ध लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों और शहरी वार्ड कार्यालयों में चस्पा की है, ताकि आम जनता अपनी आपत्तियां या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके।

अधिकारियों की सख्त निगरानी

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक गांव और वार्ड में फील्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद अपात्र पाए जाने वालों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही, गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी संभव है।

पात्र हितग्राहियों से अपील

प्रशासन ने सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों से आग्रह किया है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्रता की पुष्टि अवश्य कर लें। ऐसा करने से जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी भ्रम या परेशानी से बचा जा सकेगा और वास्तविक लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 01:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime News: खाली चेक पर अतिरिक्त रकम भरकर धोखाधड़ी, पति-पत्नी गिरफ्तार… जानें क्या है पूरा मामला?

पति-पत्नी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलोदा बाज़ार

Crime News: बलौदाबाजार में बढ़ा अपराध ग्राफ… फिर चाकूबाजी से 11 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से घायल

चाकूबाजी (photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

Dog Attack: पागल कुत्ते ने 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग घायल… नगर पंचायत को नहीं जानकारी

कसडोल में पागल कुत्ते ने 20 लोगों को काटा (photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG News: पीएम श्री स्कूल के सहायक शिक्षक पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित, जानें वजह…

एसडीएम बहाली से पूर्व दोबारा किए गए निलंबित (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार

साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा, म्यूल अकाउंट का संचालन करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

साइबर फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा (Photo source- Patrika)
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.