बलौदाबाजार में संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जारी, ढाई एकड़ से अधिक जमीन वालों की जांच से मचा हड़कंप
CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में खाद्य विभाग ने संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की सूची जारी की है। इस सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि, पक्के मकान या अन्य सरकारी सुविधाएं हैं, जबकि वे गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या अंत्योदय योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे थे।
जैसे ही सूची सार्वजनिक हुई, हितग्राहियों में हड़कंप मच गया। कई ऐसे परिवारों के नाम सामने आए हैं जिनके पास न केवल पर्याप्त भूमि है, बल्कि वे नियमित रूप से सरकारी नौकरी या पेंशन का लाभ भी ले रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पारदर्शिता और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
खाद्य विभाग ने बताया है कि राशन कार्ड धारकों की पात्रता जांच जमीन और आय के आधार पर की जा रही है। जिन परिवारों के पास ढाई एकड़ से अधिक कृषि भूमि, चारपहिया वाहन या वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। विभाग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संदिग्ध लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों और शहरी वार्ड कार्यालयों में चस्पा की है, ताकि आम जनता अपनी आपत्तियां या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक गांव और वार्ड में फील्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सत्यापन के बाद अपात्र पाए जाने वालों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही, गलत जानकारी देकर कार्ड बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी संभव है।
प्रशासन ने सभी पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों से आग्रह किया है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्रता की पुष्टि अवश्य कर लें। ऐसा करने से जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी भ्रम या परेशानी से बचा जा सकेगा और वास्तविक लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा।
