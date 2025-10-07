CG News: बड़ी खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में मिलेट क्रांति का रोडमैप तैयार, ‘खेत से बाजार तक’ पर फोकस

डॉ. प्रिया सिन्हा ने मिलेट को पोषण और पर्यावरण दोनों दृष्टियों से लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह फसल न केवल पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि कम पानी में भी अच्छी उपज देती है, जिससे सतत कृषि और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। उन्होंने पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, भंडारण और लॉजिस्टिक सुधार पर भी अपने विचार रखे। कार्यशाला के अंत में विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसानों को नई तकनीकों, विपणन रणनीतियों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने सहायक होगा।