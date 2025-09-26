CG News: जल संरक्षण और जनभागीदारी में प्रदेश ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया दूसरा स्थान

प्रदेश में अब तक 4,05,563 कार्य पूर्ण कर जल संरक्षण को एक जन-आंदोलन में बदल दिया गया है। प्रदेश के शहरी निकायों में भी छत्तीसगढ़ ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है। रायपुर नगर निगम ने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यहां 33,082 कार्यों के माध्यम से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, बल्कि इसे जन-सहभागिता आधारित शहरी विकास का मॉडल बना दिया गया। अन्य ज़ोन में यूपी, तेलंगाना, मप्र, राजस्थान, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर के जिलों को भी सम्मानित किया जाएगा।