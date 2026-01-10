10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

ऑनलाइन-ऑफलाइन टोकन बंद! खरीदी व्यवस्था पर सवाल, भूपेश बघेल ने कहा- BJP सरकार नहीं खरीदना चाहती धान

CG Dhan Kharidi: 31 जनवरी तक धान बेचने की अंतिम तिथि तय होने के बावजूद कई जिलों में पहले ऑनलाइन और अब ऑफलाइन टोकन भी बंद कर दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 10, 2026

ऑनलाइन-ऑफलाइन टोकन बंद! खरीदी व्यवस्था पर सवाल, भूपेश बघेल ने कहा- BJP सरकार नहीं खरीदना चाहती धान(photo-patrika)

ऑनलाइन-ऑफलाइन टोकन बंद! खरीदी व्यवस्था पर सवाल, भूपेश बघेल ने कहा- BJP सरकार नहीं खरीदना चाहती धान(photo-patrika)

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 31 जनवरी तक धान बेचने की अंतिम तिथि तय होने के बावजूद कई जिलों में पहले ऑनलाइन और अब ऑफलाइन टोकन भी बंद कर दिए गए हैं। इससे रायपुर समेत अनेक जिलों की समितियों में किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है।

CG Dhan Kharidi: खरीदी प्रक्रिया लगभग ठप

समिति प्रभारियों ने किसानों को स्पष्ट रूप से बताया है कि नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद ही टोकन जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के चलते धान खरीदी लगभग ठप हो गई है। समितियों द्वारा खरीदी की लिमिट बढ़ाने के लिए मार्कफेड और जिला प्रशासन को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

कई समितियों में लिमिट बढ़ाने की मांग

रायपुर जिले की कई समितियों में 31 जनवरी तक के लिए ऑनलाइन टोकन पहले ही बुक हो चुके हैं। कुकेरा, कुथरेल, सिलयारी, पथरी, सारागांव, निलजा, खौना, मढ़ी, बरतोरी, रायखेड़ा, किरना, निनवा, नगरगांव, देवरी, धरसीवा, पंडरभट्ठा, सांकरा और मोहदी समितियों में लिमिट बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। सिलयारी समिति में ही करीब 20 प्रतिशत किसान अब तक धान नहीं बेच पाए हैं।

किसानों ने सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

शुक्रवार को किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम सिलयारी के शाखा प्रबंधक और सारागांव के नायब तहसीलदार अरुण जंघेल को ज्ञापन सौंपकर टोकन जारी करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सोमवार को समिति में प्रदर्शन कर तालाबंदी की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वालों में कांग्रेस के पूर्व रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल थे।

भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा

धान खरीदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रायगढ़ के राजस्व पटवारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन को साझा करते हुए लिखा कि प्रदेश के किसान अब समझ चुके हैं कि डबल इंजन वाली भाजपा सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती है।

किसानों पर बनाया जा रहा अनावश्यक दबाव: बघेल

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि राजस्व पटवारी संघ रायगढ़ द्वारा दिए गए ज्ञापन के बिंदु सरकार की मंशा को उजागर करते हैं। पटवारियों ने दावा किया है कि राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों की ओर से किसानों पर रकबा समर्पण के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन से ऐसे आदेशों को तत्काल रोकने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / ऑनलाइन-ऑफलाइन टोकन बंद! खरीदी व्यवस्था पर सवाल, भूपेश बघेल ने कहा- BJP सरकार नहीं खरीदना चाहती धान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिना चीर-फाड़ हार्ट का ऑपरेशन, बंद नसों को स्टेंट से चिमनी बनाकर मरीज को दी नई जिंदगी

Chhattisgarh News
रायपुर

व्यापार और उद्योग से आएगी विकास की रफ्तार

व्यापार और उद्योग से आएगी विकास की रफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

Rice Millers: राइस मिलर्स को राहत, एक साल तक नहीं लगेगा मंडी शुल्क, CM साय का बड़ा ऐलान

इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अंडों में मिलावट की आशंका..! छत्तीसगढ़ में सभी जिलों को जांच के निर्देश, FSSAI अलर्ट

CG News: अंडों में मिलावट की आशंका..! छत्तीसगढ़ में सभी जिलों को जांच के निर्देश, FSSAI अलर्ट(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के दफ्तरों में टाइपराइटर की अनकही कहानी...

छत्तीसगढ़ के दफ्तरों में टाइपराइटर की अनकही कहानी(photo-patrika)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.