Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! बहू को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, बच्चों की जिम्मेदारी दादा पर…

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है पिता की मृत्यु के बाद नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण दादा की जिम्मेदारी है।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 30, 2025

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! बहू को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, बच्चों की जिम्मेदारी दादा पर...(photo-patrika)

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! बहू को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, बच्चों की जिम्मेदारी दादा पर...(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है पिता की मृत्यु के बाद नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण दादा की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने बलौदा-भाटापारा जिले के पलारी तहसील के बालौदी गांव की महिला के तीनों बच्चों को हर माह छह हजार रुपए देने का निर्देश ससुर को दिया। हालांकि विवाह कानूनी रूप से प्रमाणित नहीं होने पर बहू को भरण-पोषण का लाभ नहीं मिल सकता।

कोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत बच्चे आश्रित की श्रेणी में आते हैं और दादा को यह जिम्मेदारी निभानी होगी। अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवेदन में गलत धारा का उल्लेख होने से यह अमान्य नहीं हो जाता। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।

CG High Court: आदेश को दादा ने दी थी चुनौती

महिला ने फैमिली कोर्ट में आवेदन देकर खुद के लिए पांच हजार और प्रत्येक बच्चे के लिए तीन-तीन हजार रुपए भरण-पोषण की मांग की। फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2023 में महिला की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर कहा कि बहू को भरण-पोषण का हक नहीं है, परंतु बच्चों के लिए दादा जिम्मेदार होंगे।

इसके तहत हर बच्चे को दो-दो हजार रुपए मासिक भरण-पोषण का आदेश दिया गया। इस आदेश के खिलाफ ससुर ने हाई कोर्ट में अपील की। उनका तर्क था कि विवाह ही कानूनी रूप से प्रमाणित नहीं है, इसलिए वे भरण-पोषण देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 10:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! बहू को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, बच्चों की जिम्मेदारी दादा पर…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Breaking News: कांग्रेस नेता के भतीजे ने गोली मारकर की आत्महत्या, भोपाल में कर रहा था NEET की तैयारी…

कांग्रेस नेता के भतीजे ने गोली मारकर की आत्महत्या(photo-patrika)
बिलासपुर

CG News: दीपावली से पहले वन मंत्री का बड़ा ऐलान! तेंदूपत्ता पारिश्रमिक का जल्द भुगतान, अचानकमार बनेगा सेंट्रल इंडिया का नया पर्यटन हब

दीपावली पर बड़ी सौगात (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

Sunday Guest Editor: सरिता और संतोषी दे रहीं अन्य महिलाओं को रोजगार, अपनी जिंदगी भी बदली…

Sunday Guest Editor: सरिता और संतोषी दे रहीं अन्य महिलाओं को रोजगार, अपनी जिंदगी भी बदली...(photo-patrika)
बिलासपुर

हरित पट्टी पर भू-माफियाओं का कब्जा: सागौन के पेड़ धड़ल्ले से कटे, अफसरों की खामोशी पर उठे सवाल

हरित पट्टी पर संकट (फोटो सोर्स- pexels)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने खारिज की भिलाई स्टील प्लांट की याचिका, बीएसपी कर्मी की पत्नी को सभी लाभ देने का दिया आदेश

हाईकोर्ट ने खारिज की BSP की याचिका (Photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.