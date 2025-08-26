पेशी के दौरान मचा हंगामा! सुनवाई के दौरान पति-पत्नी में विवाद, कोर्ट परिसर में खून-खराबा..

जज के सामने पति-पत्नी का विवाद और कोर्ट रूम में खून देखकर जज सहित वकील भी सकते में आ गए। अंतत: दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि जे. शिवशंकर राव व ए. संध्या राव का कुछ वर्ष पहले विवाह हुआ। इसके बाद पति-पत्नी में मनमुटाव होने पर दोनों ने फैमिली कोर्ट में परिवाद दायर किया। इसी मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को दोनों कोर्ट रूम में पेशी के लिए पहुंचे थे।