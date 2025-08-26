पेशी के दौरान मचा हंगामा! सुनवाई के दौरान पति-पत्नी में विवाद, कोर्ट परिसर में खून-खराबा..

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे पति-पत्नी के बीच कोर्ट रूम में जज के सामने ही विवाद हो गया। इस दौरान पत्नी ने पति को धक्का दिया तो वह कोर्ट रूम के टेबलों के बीच फर्श पर गिर गया जिससे उसके सिर पर चोट लगी और वह लहूलुहान हो गया।
जज के सामने पति-पत्नी का विवाद और कोर्ट रूम में खून देखकर जज सहित वकील भी सकते में आ गए। अंतत: दोनों पक्षों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि जे. शिवशंकर राव व ए. संध्या राव का कुछ वर्ष पहले विवाह हुआ। इसके बाद पति-पत्नी में मनमुटाव होने पर दोनों ने फैमिली कोर्ट में परिवाद दायर किया। इसी मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को दोनों कोर्ट रूम में पेशी के लिए पहुंचे थे।
सुनवाई के दौरान पति जे. शिवशंकर राव ने पत्नी संध्या को मनाने की कोशिश में उसका हाथ पकड़ा। गुस्साई संध्या ने थप्पड़ मारते हुए उसे धक्का दे दिया, जिससे शिवशंकर जमीन पर गिरकर सिर फोड़ बैठा। खून बहने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। तत्काल सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी गई।