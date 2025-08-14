2 दिन में करीब 60 से अधिक मामलों की सुनवाई टली, अधिवक्ता संघ ने रद्द किया विरोध प्रदर्शन

इस बैठक में चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों के सम्मान और उनकी ​चिंताओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद तनावपूर्ण माहौल में राहत मिली। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन ने स्थानीय अदालतों के कामकाज पर भी असर डाला था और दो दिन में करीब 60 से अधिक मामलों की सुनवाई टल गई। हालांकि, चीफ जस्टिस की त्वरित पहल और संवाद के जरिए इस विवाद का अंत हो गया।