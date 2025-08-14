Patrika LogoSwitch to English

जगदलपुर

2 दिन में करीब 60 से अधिक मामलों की सुनवाई टली, अधिवक्ता संघ ने रद्द किया विरोध प्रदर्शन

Advocates Association Protest: इस आंदोलन ने स्थानीय अदालतों के कामकाज पर भी असर डाला था और दो दिन में करीब 60 से अधिक मामलों की सुनवाई टल गई।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 14, 2025

अधिवक्ता संघ ने रद्द किया विरोध प्रदर्शन (Photo source- Patrika)
अधिवक्ता संघ ने रद्द किया विरोध प्रदर्शन (Photo source- Patrika)

Advocates Association Protest: जगदलपुर जिला अधिवक्ता संघ और न्यायिक प्रशासन के बीच चल रहे विवाद का बुधवार को शांतिपूर्ण समाधान हो गया। चीफ जस्टिस ने सुबह 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के जरिए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरूण दास के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

Advocates Association Protest: करीब 60 से अधिक मामलों की सुनवाई टल गई

इस बैठक में चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों के सम्मान और उनकी ​चिंताओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद तनावपूर्ण माहौल में राहत मिली। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन ने स्थानीय अदालतों के कामकाज पर भी असर डाला था और दो दिन में करीब 60 से अधिक मामलों की सुनवाई टल गई। हालांकि, चीफ जस्टिस की त्वरित पहल और संवाद के जरिए इस विवाद का अंत हो गया।

आम सभा में सर्वसम्मति से फैसला

वीसी के बाद जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने तुरंत एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। सभा में चीफ जस्टिस के साथ हुई चर्चा की जानकारी साझा की गई और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दो दिन से चल रहे विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस फैसले ने न केवल तनाव को कम किया, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग और विश्वास को भी मजबूत किया।

15 मिनट की चर्चा ने बदला माहौल

Advocates Association Protest: सुबह की इस वर्चुअल बैठक में चीफ जस्टिस ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ करीब 15 मिनट तक विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के अनुसार, चीफ जस्टिस ने न केवल अधिवक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से सुना, बल्कि यह भी विश्वास दिलाया कि न्यायिक प्रक्रिया में सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ भी इस मसले पर बात की है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण ने अधिवक्ता संघ के नेतृत्व को आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया।

Updated on:

14 Aug 2025 01:33 pm

Published on:

14 Aug 2025 01:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / 2 दिन में करीब 60 से अधिक मामलों की सुनवाई टली, अधिवक्ता संघ ने रद्द किया विरोध प्रदर्शन

