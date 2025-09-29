CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर

इस पर सीएम ने सकारात्मक पहल की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा पटल पर विधायक के अनुरोध के बाद कृषि मंत्री ने जिस प्रकार से कृषि कॉलेज फिंगेश्वर नगर परिसर में बनाए जाने की घोषणा की है। उस रानी श्यामकुमारी देवी शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला की कृषि भूमि में निर्धारित कृषि कालेज बने इसके लिए वे संबंधित विभाग को निर्देश देंगे। इस अवसर मुख्यमंत्री को 5 अक्टूबर को आयोजित फिंगेश्वर के राजा दशहरा में आने का आमंत्रण दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।