CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर

गरियाबंद

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर

CG News: फिंगेश्वर नगर परिसर में बनाए जाने की घोषणा की है। उस रानी श्यामकुमारी देवी शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला की कृषि भूमि में निर्धारित कृषि कालेज बने इसके लिए वे संबंधित विभाग को निर्देश देंगे।

less than 1 minute read

गरियाबंद

image

Love Sonkar

Sep 29, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेगा कृषि कॉलेज, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर

कृषि कॉलेज खोलने की मांग करते लोग (photo Patrika)

CG News: नगर में कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा से क्षेत्र में खुशी की लहर छाई हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आश्वासन मिलने के बाद लोगों का कहना है कि आखिरकार मेहनत रंग लाई। नगर विकास, संघर्ष एवं सेवा समिति पिछले 5 माह से शासकीय कृषि एवं अनुसंधान कॉलेज की मांग कर रही थी।

पिछले दिनों समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता भागवत हरित एवं मंदिर ट्रस्ट समिति के राजा निलेन्द्र बहादुर सिंह के साथ के साथ गए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के सामने यह मांग रखी थी।

इस पर सीएम ने सकारात्मक पहल की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा पटल पर विधायक के अनुरोध के बाद कृषि मंत्री ने जिस प्रकार से कृषि कॉलेज फिंगेश्वर नगर परिसर में बनाए जाने की घोषणा की है। उस रानी श्यामकुमारी देवी शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला की कृषि भूमि में निर्धारित कृषि कालेज बने इसके लिए वे संबंधित विभाग को निर्देश देंगे। इस अवसर मुख्यमंत्री को 5 अक्टूबर को आयोजित फिंगेश्वर के राजा दशहरा में आने का आमंत्रण दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

