प्राकृतिक आपदा राहत में भ्रष्टाचार! तहसीलदार-थाना प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप, आदिवासी समाज ने किया आंदोलन का ऐलान

CG News: सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों के माध्यम से ग्रामीणों से अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं। इन पैसों के बिना योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जमीन पट्टा, नामांतरण, जाति-निवास प्रमाण-पत्र, मुआवजा आदि कार्यों में भी बाधा आती है। समाज ने आरोप लगाया कि इस अवैध वसूली में तहसीलदार छिंदगढ़, थाना प्रभारी तोंगपाल और गादीरास शामिल हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय के लिपिक नीतिन जामनिक और गोरली पटवारी कुमारी तिरपति राणा भी इस प्रथा में सक्रिय हैं। शिकायत के अनुसार, यदि ग्रामीण निर्धारित राशि नहीं देते हैं तो उनके दस्तावेजों की प्रक्रिया रोक दी जाती है।