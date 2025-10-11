CG News: बच्चों को आपदा से बचाने बिजली व्रत रखती हैं माताएं, बैगा अंचल से हुई शुरुआत

यह व्रत अपने आप में अनोखा है। पहला तो प्राकृतिक आपदा से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए व्रत। वह भी एक ही दिन नहीं। माताएं माह के पहले सोमवार को बेटे और शनिवार को बेटी के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान बेटियां मां को गमछा और बेटे साड़ी भेंट करते हैं। पूजा के दौरान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं नारियल और प्रसाद अर्पित कर दूध व जल चढ़ाती हैं, ताकि आसमानी बिजली जैसी विपत्ति दूर रहे। पूजा के बाद महिलाएं सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण करती हैं। पूजन सामग्री में नारियल, सुपारी, सुई, कपड़ा और दूध शामिल होता है। महिलाएं मिट्टी का टीला बनाकर साल वृक्षों और छह पौधे के नीचे बादल देवता की पूजा करती हैं।