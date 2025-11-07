Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

धान खरीदी से पहले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले

Paddy Procurement 2025: धान खरीदी की तैयारी पर हड़ताल का असर, समितियों और उपार्जन केंद्रों में ताले लटके। कर्मचारियों की चार सूत्रीय मांगों को लेकर कामकाज ठप हो गया है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

धान खरीदी की तैयारी पर पड़ा असर (photo source- Patrika)

धान खरीदी की तैयारी पर पड़ा असर (photo source- Patrika)

Paddy Procurement 2025: धान खरीदी सीजन 2025-26 की तैयारियां इस बार कर्मचारी संगठनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से प्रभावित हो गई हैं। जिले के सभी 79 उपार्जन केंद्रों और 56 सहकारी समितियों के कार्यालयों में तालाबंदी है, जिससे खरीदी से जुड़े सभी प्रशासनिक कार्य ठप पड़ गए हैं।

Paddy Procurement 2025: धान खरीदी की उलटी गिनती शुरू

धान खरीदी सीजन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कर्मचारी संगठनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने तैयारियों की रतार पर ब्रेक लगा दिया है। जिले के सभी 79 उपार्जन केंद्रों में और समिति में तालाबंदी हैं, कर्मचारियों की अनुपस्थिति से धान खरीदी पूर्व की व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। किसान जहां खरीदी की तिथि और प्रक्रिया को लेकर जानकारी जुटाने समितियों का रुख कर रहे हैं।

प्रशासनिक कार्य निष्पादन ठप

वहीं अधिकांश समिति कार्यालयों में ताले लटके दिखाई दे रहे हैं। सरकार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरु करने वाली है, वहीं सहकारिता समिति के सभी कर्मचारियों ने चार सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं होने तक कामकाज पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी है। इस बीच खरीदी की तैयारियां धरी की धरी रह गई है। ग्रामीण अंचलों से मिली जानकारी के अनुसार, मापतौल, पंजीयन सत्यापन, बारदाना व्यवस्था और परिवहन अनुबंध जैसे कार्य पूरी तरह से प्रभावित हैं। कई समितियों के प्रबंधकों और ऑपरेटरों के हड़ताल में शामिल होने से प्रशासनिक कार्य निष्पादन ठप पड़ गया है।

किसानों के पास पहले से सीमित समय

इस हड़ताल का असर न केवल किसानों पर, बल्कि पूरे उपार्जन प्रक्रिया की समय-सीमा पर भी पड़ सकता है। पहले 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी, अब 15 नवंबर से धान खरीदी 31 जनवरी तक होती है। वहीं पर रविवार को अवकाश और अन्य छुट्टियों के दिन में धान खरीदी बंद रहती हैं, ऐसे में किसानों को सीमित समय में धान बेचना होत है। यदि स्थिति शीघ्र नहीं सुधरी, तो खरीदी प्रारंभ तिथि में विलंब से किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।

हड़ताल लंबी चली तो खरीदी समय पर शुरू होना मुश्किल

Paddy Procurement 2025: स्थानीय किसानों का कहना है कि खरीदी की तैयारी में हर वर्ष की तरह इस बार भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन इस बार हड़ताल के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। एक किसान ने बताया कि ‘‘धान खरीदी की तारीख करीब आ रही है, लेकिन केंद्रों में कोई गतिविधि नहीं है।

अगर हड़ताल लंबी चली तो खरीदी समय पर शुरू होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर, प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर पर हड़ताल समाप्त करवाने के प्रयास जारी हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धान खरीदी के लिए लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग की तैयारियां लगभग पूरी हैं, लेकिन समिति स्तर पर कार्य न होने से सिस्टम में बाधा उत्पन्न हो रही है।

ये भी पढ़ें

CG News: धान खरीदी में यहां के किसानों को मिली बड़ी छूट, एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यता खत्म
धमतरी
एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता खत्म (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 01:12 pm

Published on:

07 Nov 2025 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / धान खरीदी से पहले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान खरीदी में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, जिला स्तर पर तैयार हुआ इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर

धान खरीदी होगी पारदर्शी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पुलिस बनकर घूम रहे थे तस्कर, लाल-नीली बत्ती और सायरन लगी स्कॉर्पियो से मिला 5.66 लाख का गांजा

पुलिस की स्कॉर्पियो से गांजा बरामद (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: खुले में पशु छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने जारी किए ये सख्त निर्देश

अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा मवेशी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Kutumsar Cave: कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, बेरोजगारों को मिल रहा रोजगार

कांगेर घाटी नेशनल पार्क (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पत्रिका की खबर का असर! घायल खिलाड़ी को मिली राहत, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर लौटाई गई इलाज की राशि

पत्रिका की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री का दखल (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.