धान खरीदी से पहले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले

वहीं अधिकांश समिति कार्यालयों में ताले लटके दिखाई दे रहे हैं। सरकार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरु करने वाली है, वहीं सहकारिता समिति के सभी कर्मचारियों ने चार सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं होने तक कामकाज पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी है। इस बीच खरीदी की तैयारियां धरी की धरी रह गई है। ग्रामीण अंचलों से मिली जानकारी के अनुसार, मापतौल, पंजीयन सत्यापन, बारदाना व्यवस्था और परिवहन अनुबंध जैसे कार्य पूरी तरह से प्रभावित हैं। कई समितियों के प्रबंधकों और ऑपरेटरों के हड़ताल में शामिल होने से प्रशासनिक कार्य निष्पादन ठप पड़ गया है।