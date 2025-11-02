CG News: धान खरीदी में यहां के किसानों को मिली बड़ी छूट, एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्यता खत्म

अब डूब प्रभावित व वनाधिकार पट्टाधारी, राजस्व, असर्वेच्छित राजस्व ग्राम के किसान अन्य किसानों की तरह समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। शासन से आदेश जारी होते ही किसानों ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने 31 अक्टूबर के अंक में आज अंतिम दिन, 3000 से अधिक किसान नहीं करा पाए पंजीयन शीर्षक से सामाचार प्रकाशित किया था। सामाचार में डुबानवासी, राजस्व ग्राम और वनाधिकार पट्टाधारी किसानों की समस्या को रेखांकित किया गया था।