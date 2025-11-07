धान खरीदी में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, जिला स्तर पर तैयार हुआ इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर

Paddy Procurement 2025: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कलेक्टर हरिस एस ने जिला स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। यह व्यवस्था धान खरीदी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ अवैध पुनर्चक्रण और सीमावर्ती राज्यों से होने वाली धान की अनधिकृत आवक पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।