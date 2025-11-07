Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

धान खरीदी में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, जिला स्तर पर तैयार हुआ इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर

Paddy Procurement 2025: धान खरीदी 2025-26 को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने जिला प्रशासन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का गठन किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 07, 2025

धान खरीदी होगी पारदर्शी (photo source- Patrika)

धान खरीदी होगी पारदर्शी (photo source- Patrika)

Paddy Procurement 2025: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कलेक्टर हरिस एस ने जिला स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। यह व्यवस्था धान खरीदी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ अवैध पुनर्चक्रण और सीमावर्ती राज्यों से होने वाली धान की अनधिकृत आवक पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।

Paddy Procurement 2025: जिला प्रशासन की बड़ी पहल

बता दें समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुदृढ़, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर हरिस एस ने जिला स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष का विधिवत गठन कर दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नया रायपुर से प्राप्त निर्देशों और जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल की अनुशंसा के आधार पर यह पहल किया गया है।

Paddy Procurement 2025: इस सेल का प्राथमिक उद्देश्य धान खरीदी के दौरान संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखना और धान के अवैध पुनर्चक्रण को रोकना है, ताकि वास्तविक किसानों को ही उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। सीमावर्ती राज्य से धान की आवक रोकन तैयारी जारी है।

ये भी पढ़ें

CG News: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को फिर झेलनी पड़ सकती है ये परेशानी
कवर्धा
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Nov 2025 12:19 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / धान खरीदी में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, जिला स्तर पर तैयार हुआ इंटीग्रेटेड एंड कंट्रोल सेंटर

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान खरीदी से पहले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले

धान खरीदी की तैयारी पर पड़ा असर (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पुलिस बनकर घूम रहे थे तस्कर, लाल-नीली बत्ती और सायरन लगी स्कॉर्पियो से मिला 5.66 लाख का गांजा

पुलिस की स्कॉर्पियो से गांजा बरामद (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: खुले में पशु छोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने जारी किए ये सख्त निर्देश

अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा मवेशी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

Kutumsar Cave: कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, बेरोजगारों को मिल रहा रोजगार

कांगेर घाटी नेशनल पार्क (photo source- Patrika)
जगदलपुर

पत्रिका की खबर का असर! घायल खिलाड़ी को मिली राहत, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर लौटाई गई इलाज की राशि

पत्रिका की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री का दखल (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.