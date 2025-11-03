CG News: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को फिर झेलनी पड़ सकती है ये परेशानी

कबीरधाम जिला धान उत्पादन के मामले में प्रदेश के अग्रणी जिलों में से एक है। यहां हर वर्ष बड़ी मात्रा में धान की उपज होती है इसलिए जिले में 103 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। बावजूद इसके इन केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कई केंद्रों पर धान रखने के लिए मजबूरन भूंसे की ढेरी का सहारा लिया जाएगा। चबूतरा निर्माण में लापरवाही के कारण किसानों और खरीदी एजेंसियों को एक बार फिर असुविधा झेलनी पड़ सकती है।