Chhattisgarh News: जहां बनना था सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, अब वहां बेचेंगे धान… ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

Chhattisgarh News: अधिकारियों का कहना है कि नियानार केंद्र तक पहुंचने वाला मार्ग बेहद खराब है। बरसात में कच्चे रास्ते से धान परिवहन कठिन हो जाता है, जिससे खरीदी और भंडारण कार्य प्रभावित होते हैं। धान परिवहन और भण्डारण में आने वाली असुविधाओं को देखते हुए ही केंद्र को कोपागुड़ा स्थानांतरित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ होनी है, इसलिए उससे पहले कोपागुड़ा केंद्र में भंडारण स्थल, कार्यालय व्यवस्था, सुरक्षा और परिवहन प्रबंधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं।