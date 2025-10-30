CG News: इंसानियत शर्मसार! 9 महीने कोख में पाला, जन्म होते ही झाड़ियों में फेंका, जानें मामला…

यह दिल दहला देने वाली घटना मंगलवार सुबह की है। जगदलपुर के बस्तर क्षेत्र के कुछ ग्रामीण मवेशी चराने के लिए आश्रम के पीछे जंगल की ओर निकले थे। तभी झाड़ियों से किसी नन्हीं जान की करुण पुकार सुनाई दी। दिल थामते हुए ग्रामीणों ने पास पहुंचकर देखा तो एक नवजात बच्ची, प्लासेंटा से लिपटी हुई, ठंडी सुबह की ओस में सिसक रही थी। बिना एक पल गंवाए, उन्होंने बच्ची को सावधानी से उठाया, अपने कपड़ों में लपेटा और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी।