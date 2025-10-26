Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीजापुर

CG Paddy Procurement: धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे सहकारी समितियों के कर्मचारी, 3 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी

CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी चार प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में हैं।

2 min read
Google source verification

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 26, 2025

धान खरीदी का बहिष्कार (Photo source- Patrika)

धान खरीदी का बहिष्कार (Photo source- Patrika)

CG Paddy Procurement: प्रदेश की सहकारी समितियों के कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ संघर्ष के मूड में नज़र आ रहे हैं। अपनी चार सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं किया गया, तो वे 3 नवंबर 2025 से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके साथ ही धान खरीदी कार्य का पूर्ण बहिष्कार भी किया जाएगा।

CG Paddy Procurement: आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा

कर्मचारियों ने अपनी मांगों संबंधी ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को सौंपा। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ 6685 के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में वित्तीय अनियमितताओं, कर्मचारियों की समस्याओं और समितियों की जमीनी दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया गया है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की उदासीनता से समितियों का संचालन प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।

यदि समय रहते मांगें नहीं मानी गईं, तो धान खरीदी व्यवस्था चरमरा सकती है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। ज्ञापन सौंपते समय जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष अलमरान खान, उपाध्यक्ष योगेश शर्मा, संदीप साहू, मनीष झाड़ी, प्रसाद राव, गोपाल लबाड़ी, भास्कर वेमुला, चितेश्वर बनपेला, के.जी. परीक्षित सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

CG Paddy Procurement: धान खरीदी वर्ष 2023-24 और 2024-25 का संपूर्ण धान सुखत की राशि समितियों को दी जाए। परिवहन में देरी रोकने के लिए प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण धान का परिवहन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कमीशन, शून्य सार्टेज प्रोत्साहन राशि और सुरक्षा एवं भंडारण व्यय बढ़ाने की मांग की गई है।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए, तथा पहले से कार्यरत ऑपरेटरों को विभागीय रूप से नियमित किया जाए।

मध्यप्रदेश सरकार के तर्ज पर प्रत्येक समिति को 3-3 लाख रुपये का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए।

समितियों में नई भर्ती पर रोक लगाकर पदोन्नति के माध्यम से वर्तमान कर्मचारियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाए।

ये भी पढ़ें

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की तैयारी तेज! 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, 22 नए केंद्र बनाए गए
बालोद
CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की तैयारी तेज! 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, 22 नए केंद्र बनाए गए(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 12:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG Paddy Procurement: धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे सहकारी समितियों के कर्मचारी, 3 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बीजापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक से पहुंचे नक्सल प्रभावित गांव, सड़क निर्माण का किया शुभारंभ

Bijapur Nambi village (Photo source- Patrika)
बीजापुर

नक्सलियों का खूनी खेल: 2 ग्रामीणों को धारदार हथियार से काट डाला, उपमुख्यमंत्री के लौटते ही मचाई दहशत

नक्सलियों का खूनी खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बीजापुर

Bijapur News: दीपावली की खुशियों के बीच दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

डूबने से तीन की मौत (Photo Video SS)
बीजापुर

Diwali 2025: दीपावली की रौशनी में मिट्टी की खुशबू! तिमेड़ गांव के राजाराम अभी भी चाक से बनाते दीये

परंपरा की लौ जिंदा (Photo source- Patrika)
बीजापुर

बीजापुर में 140 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्पण! राज्य में लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, भूपाती गैंग भी सरेंडर के लिए तैयार…

बीजापुर में 140 नक्सलियों का सामूहिक आत्मसमर्प(photo-patrika)
बीजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.