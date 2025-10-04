Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

NHM कर्मियों को नहीं मिला दो माह का वेतन, हड़ताल के बाद भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे कर्मी…

NHM Salary: हड़ताल समाप्त हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें दो माह का वेतन नहीं मिला है और न ही उनकी मांग पूरी हुई।

2 min read

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

NHM कर्मियों को नहीं मिला दो माह का वेतन, हड़ताल के बाद भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे कर्मी...(photo-patrika)

NHM कर्मियों को नहीं मिला दो माह का वेतन, हड़ताल के बाद भी आर्थिक संकट का सामना कर रहे कर्मी...(photo-patrika)

NHM Salary: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों की एक महीने लंबी चली हड़ताल समाप्त हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें दो माह का वेतन नहीं मिला है और न ही उनकी मांग पूरी हुई। त्योहारी सीजन में वेतन न मिलने से कर्मचारी गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके और उनके परिवार के लिए दशहरा का उत्सव फीका रहा, और दिवाली को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

NHM Salary: आर्थिक संकट का सामना कर रहे कर्मी

प्रदेश में संविलियन और स्थायीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जो 33 दिनों तक चली। कर्मचारी संघ ने बताया था कि संघ से चर्चा के बाद सरकार ने संविलियन और नियमितीकरण को छोड़कर अन्य मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके बाद हड़ताल समाप्त की गई थी।

हड़ताल खत्म हुए 10 दिन से ज्यादा बीतने के बावजूद, किसी भी मांग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन तो दूर, उससे पहले पिछले माह (अगस्त) का रुका हुआ वेतन भी जारी नहीं किया गया है। एनएचएम कर्मचारी संघ ने बताया कि हड़ताल के कारण अगस्त माह की 30 तारीख को मिलने वाला वेतन रोक दिया गया था।

हड़ताल के बाद भी परेशानी बढ़ी

हड़ताल खत्म करवाते समय सरकार ने हड़ताल अवधि को अनुपस्थित न मानकर वेतन भुगतान का वादा किया था, लेकिन अगस्त और सितंबर माह का वेतन अभी तक नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश कर्मचारियों के पास त्योहारी सीजन में परिवार और बच्चों के लिए नए कपड़े लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से चर्चा के दौरान बर्खास्त किए गए 25 एनएचएम कर्मचारियों की बहाली और हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान समेत कई मांगों पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन, मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एनएचएम कर्मचारियों को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, जिससे कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। इसके लिए सरकार को संघ की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी है।

Published on:

04 Oct 2025 01:55 pm

कोरबा

