CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की तैयारी तेज! 17 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी, 22 नए केंद्र बनाए गए

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। इधर दीपावली और मातर उत्सव भी समाप्त हो गया। अब बड़ी संया में किसान अपने खेतों में पके धान की कटाई व मिंजाई करने में व्यस्त हो जाएंगे। कई किसानों की धान की फसल पककर तैयार है।