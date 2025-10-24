वादा अधूरा, कर्मचारियों का गुस्सा फूटा! कबीरधाम में 700 कर्मचारी हड़ताल पर, धान खरीदी बहिष्कार का ऐलान

धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की संपूर्ण सुखत राशि समितियों को प्रदान की जाए। साथ ही परिवहन में विलंब रोकने के लिए हर सप्ताह संपूर्ण धान परिवहन सुनिश्चित किया जाए। धान खरीदी में ’शॉर्टेज प्रोत्साहन, कमीशन, सुरक्षा व्यय बढ़ाने और मध्यप्रदेश की तर्ज पर उचित मूल्य विक्रेताओं को 3000 प्रतिमाह मानदेय देने की मांग की गई है। खरीदी अधिकारी को परिवहन और सुखत की जवाबदेही लिखित रूप में तय की जाए। धान खरीदी नीति 2024-25 की कंडिका 11.3.3 के तहत आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति समाप्त कर विभागीय रूप से नियमितिकरण किया जाए।