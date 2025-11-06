बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर जताया आक्रोश, मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

Bank employees strike: इसी तरह 12 नवंबर से मांग पूर्ण होते तक बैंक मुख्यालय सहित समस्त शाखाओं एवं समस्त एटीएम मशीनों में तालाबंदी एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। स्थानीय संघ के कुंदन ने बताया कि वेतन वृद्धि नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश है। जब तक मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। इसका असर कार्य पर भी पड़ रहा है। मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।