CG News: राजस्व वसूली में नगर निगम सख्त! मोबाइल टावर कंपनियों से वसूलेगा 64 लाख रुपए

CG News: निगम ने कहा है कि मोबाइल टावर कंपनियां जल्द से जल्द अपना नवीनीकरण शुल्क जमा करें। बकाया राशि न जमा करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी हो चुके हैं, और शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय है। महापौर संजय पांडेय व राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 92 लाख 10 हजार रुपये वसूल हो चुके हैं।