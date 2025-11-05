CG News: राजस्व वसूली में नगर निगम सख्त! मोबाइल टावर कंपनियों से वसूलेगा 64 लाख रुपए

राजस्व वसूली में नगर निगम सख्त (photo source- Patrika)
CG News: नगर निगम जगदलपुर ने शहर में लगे 84 मोबाइल टावरों के नवीनीकरण शुल्क वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को एटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 10 टावरों का शुल्क 29 लाख 95 हजार रुपये जमा किया। निगम का कहना है कि इन कंपनियों से 64 लाख 70 हजार टैक्स लेना है
CG News: निगम ने कहा है कि मोबाइल टावर कंपनियां जल्द से जल्द अपना नवीनीकरण शुल्क जमा करें। बकाया राशि न जमा करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी हो चुके हैं, और शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय है। महापौर संजय पांडेय व राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 92 लाख 10 हजार रुपये वसूल हो चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
जगदलपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग