Bilaspur Train Accident: ट्रेन में मौजूद अज्ञात लोगों ने उठाया मौके का फायदा, मृत और घायल यात्रियों के जेवरात-मोबाइल पार

जहां एक तरफ इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों ने दिन-रात एक कर ट्रेन के डिब्बे को भीतर से गंभीर रूप से घायलों को निकालने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी तरफ हादसे के आसपास रहने वाले लोग और ट्रेन में मौजूद अज्ञात लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए। लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसी ने घायलों का सामान चोरी कर लिया तो किसी ने सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया।