Bilaspur Train Accident: ट्रेन में मौजूद अज्ञात लोगों ने उठाया मौके का फायदा, मृत और घायल यात्रियों के जेवरात-मोबाइल पार

मेमू ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा (Photo Patrika)
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर और गतौरा स्टेशन के बीच कोरबा रूट पर मंगलवार को करीब 4 बजे के लाल खदान के पास चलती मालगाड़ी के पीछे से गेवरा रोड बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मेमू ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। हादसे में 11 यात्रियों की मौत एवं 20 यात्री घायल हुए है। यहां मौत के मंजर के बीच दो अलग-अलग तस्वीर देखने को मिलीं।
जहां एक तरफ इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों ने दिन-रात एक कर ट्रेन के डिब्बे को भीतर से गंभीर रूप से घायलों को निकालने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दूसरी तरफ हादसे के आसपास रहने वाले लोग और ट्रेन में मौजूद अज्ञात लोगों ने मौके का फायदा उठाते हुए। लूटपाट और चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसी ने घायलों का सामान चोरी कर लिया तो किसी ने सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर लिया।
मृत लोगों के सोने के आभूषण मदद करने के बहाने निकल लिए गए। इन दोनों तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बताया जा रहा है कि घायलों के मोबाइल, बैग और पैसे गायब हैं, जबकि मृत महिला के गले से मंगलसूत्र और सोने-चांदी के जेवर उतार लिए गए थे. इस कृत्य से परिजनों में भारी आक्रोश है।
परिजनों का कहना है कि जब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तब कुछ असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर लूटपाट में लग गए। इस पूरे मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
