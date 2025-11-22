Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Suicide or murder: ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में ट्रेलर में फांसी पर लटकी मिली लाश, परिजन बोले- हत्या कर लटकाया

Suicide or murder: ससुराल स्थित रिश्तेदार के घर चंदनपान कार्यक्रम में शामिल होने आया था, अलसुबह शौच के लिए निकला था, कोल साइडिंग में खड़े ट्रेलर में मफलर से लटका मिला शव

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 22, 2025

Suicide or murder

Dead body hanging in trailer (Photo- Patrika)

दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत रेलवे साइडिंग में शनिवार की सुबह एक युवक का संदिग्ध हालत में खड़े ट्रेलर में फांसी पर लटका शव (Suicide or murder) मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक अपने ससुराल में एक रिश्तेदार के घर चंदनपान कार्यक्रम में शामिल होने आया था। अलसुबह वह शौच के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। इसी बीच उसका शव सप्ताह भर से खराब स्थिति में खड़े ट्रेलर में उसी के मफलर के सहारे लटका मिला। इधर परिजनों ने गला घोंटकर हत्या के बाद शव लटकाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

करंजी चौकी क्षेत्र अंतर्गत झुमरपारा से करंजी स्टेशन मार्ग पर स्थित साइडिंग के समीप एमसीबी जिले के चिरमिरी हल्दीबाड़ी निवासी 22 वर्षीय सावन कुमार सोनवानी पिता रामलाल सोनवानी का शव शनिवार की सुबह करंजी रेलवे साइडिंग में खड़े ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 15 डीपी 3499 में फांसी पर संदिग्ध परिस्थितियों (Suicide or murder) में लटका मिला।

करंजी पुलिस ने बताया कि युवक अपने ससुराल ग्राम पंचायत दतिमा में रिश्तेदार के यहां चन्दनपान कार्यक्रम में शामिल होने आया था। शनिवार की सुबह 4 बजे शौच के लिए अपनी पत्नी को बताकर बाहर निकला था। उसका शनिवार की सुबह शव मिला है। सूचना (Suicide or murder) पर करंजी पुलिस व फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंच शव पंचनामा किया।

पुलिस ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट (Suicide or murder) नहीं मिला है, जिससे कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। चौकी प्रभारी संतोष सिंह का कहना है कि प्राथमिक जांच में यह प्रतीत होता है कि युवक मानसिक तनाव या व्यक्तिगत कारणों के चलते यह कदम उठाया होगा। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है, वहीं दूसरी ओर परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

Suicide or murder: परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

मामले में परिजन ने हत्या (Suicide or murder) की आशंका जताई है। परिजन का कहना है कि युवक का शव ट्रेलर वाहन के निचले हिस्से में लटका था, जिसकी ऊंचाई 5 फीट से भी कम थी। आशंका जताई कि गला घोंटकर हत्या के बाद शव को फंदे पर टांग दिया गया है। पुलिस ने मामले में पीएम रिपोर्ट आने व जांच के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है।

22 Nov 2025

