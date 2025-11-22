Suicide or murder: ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में ट्रेलर में फांसी पर लटकी मिली लाश, परिजन बोले- हत्या कर लटकाया

दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत रेलवे साइडिंग में शनिवार की सुबह एक युवक का संदिग्ध हालत में खड़े ट्रेलर में फांसी पर लटका शव (Suicide or murder) मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक अपने ससुराल में एक रिश्तेदार के घर चंदनपान कार्यक्रम में शामिल होने आया था। अलसुबह वह शौच के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। इसी बीच उसका शव सप्ताह भर से खराब स्थिति में खड़े ट्रेलर में उसी के मफलर के सहारे लटका मिला। इधर परिजनों ने गला घोंटकर हत्या के बाद शव लटकाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।