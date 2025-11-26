पत्नी की बिस्तर में तो पति की फांसी में झूलती मिली लाश, दीवार पर लिखा- दूसरे से बात करती थी, पार्क में घूमते पकड़ी गई थी

प्रारंभिक जांच में पत्नी के गले पर खरोंच और दबाव के गहरे निशान मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने यह आशंका व्यक्त की कि राज ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या की और अपराधबोध व भावनात्मक उथल-पुथल में खुद को फांसी लगा ली। पुलिस पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से पति-पत्नी में चरित्र संदेह को लेकर झगड़े बढ़ गए थे। दंपती ने दस साल पहले प्रेम विवाह किया था और पांच लोगों का यह छोटा-सा परिवार गरीबी के बीच भी खुशियों को समेटकर जी रहा था। लेकिन संदेह ने सब कुछ निगल लिया।