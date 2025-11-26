पत्नी की बिस्तर में तो पति की फांसी में झूलती मिली लाश, दीवार पर लिखा- दूसरे से बात करती थी, पार्क में घूमते पकड़ी गई थी

पति-पत्नी की मौत से दहला बिलासपुर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur News: भूकंप अटल आवास का वह नजारा लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है…एक ही घर में दो लाशें, दीवार पर लिपस्टिक से लिखा मौत का कारण, रोती हुई मृतका की मां और दरवाजे पर खड़े तीन छोटे बच्चे। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में एक पूरा परिवार कैसे उजड़ गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं, रिश्तों, भरोसे और चरित्र संदेह की आग में झुलसते एक परिवार की दर्दनाक कहानी है।
सरकंडा थाना क्षेत्र के भूकंप अटल आवास में सोमवार दोपहर जो दृष्य सामने आया, उसने पूरे शहर को दहला दिया। सफाईकर्मी दंपती राज तांबे और उसकी पत्नी नेहा उर्फ शिवानी तांबे दोनों की लाश उनके छोटे से घर से बरामद हुई। बिस्तर पर मृत पड़ी पत्नी और कुछ दूरी पर पंखे के फंदे से झूलता पति। इस खामोशी में भी कई चीखें थीं, जिन्हें सुनकर पड़ोसी सहम गए।
सबसे पहले घर पहुंची मृतका की मां रीना चिन्ना ने जब बंद दरवाजा धक्का देकर खोला, तो खुद को संभाल नहीं सकीं। बेटी की निर्जीव देह, दामाद का फंदे पर झूलता शव और कमरे में बिखरी चीखों का सन्नाटा। रीना जमीन पर फफककर गिर पड़ीं। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे स्कूल में थे और कुछ घंटे बाद उन्हें यह खबर मिली कि उनका संसार खत्म हो चुका है।
पुलिस और फोरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तो दीवार पर लिपस्टिक से लिखी पंक्तियों ने पूरी घटना की दिशा बदल दी। लाल रंग में लिखा एक शख्स का नाम, एक मोबाइल नंबर और रिश्तों की टूटन का दर्द उगलता संदेश। साथ ही एक कागज पर मिला सुसाइड नोट, जिसमें पति ने पत्नी पर चरित्र संदेह जताते हुए इस युवक को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया था।
प्रारंभिक जांच में पत्नी के गले पर खरोंच और दबाव के गहरे निशान मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने यह आशंका व्यक्त की कि राज ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या की और अपराधबोध व भावनात्मक उथल-पुथल में खुद को फांसी लगा ली। पुलिस पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से पति-पत्नी में चरित्र संदेह को लेकर झगड़े बढ़ गए थे। दंपती ने दस साल पहले प्रेम विवाह किया था और पांच लोगों का यह छोटा-सा परिवार गरीबी के बीच भी खुशियों को समेटकर जी रहा था। लेकिन संदेह ने सब कुछ निगल लिया।
मृतक राज तांबे का शव पंखे से लटकता मिला, उसी कमरे में पत्नी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। हर एक पहलुओं की जांच की जा रही है। -निमितेश सिंह, सीएसपी, बिलासपुर।
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग