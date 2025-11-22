Commits suicide: शराब पीने से मना करने पर घरवालों से हो गया नाराज, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

अंबिकापुर. शराब पीने से मना करने पर एक ग्रामीण ने जहर खाकर जान (Commits suicide) दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीडि़त था, इस वजह से घरवाले उसे शराब पीने से मना करते थे। लेकिन वह आए दिन शराब का सेवन करता था। 19 नवंबर को भी घरवालों ने मना किया तो उसने कीटनाशक खा लिया। गंभीर हालत में उसे शहर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।