Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Commits suicide: शराब पीने से मना करने पर घरवालों से हो गया नाराज, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

Commits suicide: आए दिन शराब का सेवन करता था मृतक, घरवाले उसे अक्सर मना करते थे, कहते थे- तुम्हारे लिए शराब पीना खतरनाक है

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 22, 2025

Commits suicide

Dead body

अंबिकापुर. शराब पीने से मना करने पर एक ग्रामीण ने जहर खाकर जान (Commits suicide) दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीडि़त था, इस वजह से घरवाले उसे शराब पीने से मना करते थे। लेकिन वह आए दिन शराब का सेवन करता था। 19 नवंबर को भी घरवालों ने मना किया तो उसने कीटनाशक खा लिया। गंभीर हालत में उसे शहर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिधमा निवासी धोबी पैकरा उम्र 54 वर्ष हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीडित था। इसके बावजूद वह शराब का सेवन (Commits suicide) करता था। बीमारी को देखते हुए परिजन उसे शराब पीने से मना करते थे, लेकिन वह नहीं मानता था।

19 नवंबर को भी परिजन ने उससे कहा था कि शराब क्यों पी लिए। घरवालों की यह बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने कीटनाशक सेवन (Commits suicide) कर लिया। यह बात जब घरवालों को पता चली तो हडक़ंप मच गया।

Commits suicide: अस्पताल में तीसरे दिन तोड़ा दम

परिजन द्वारा आनन-फानन में उसे अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा था। यहां 2 दिन तक उसकी हालत में सुधार नहीं आया और तीसरे दिन उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। ग्रामीण की मौत से परिजनों में मातम पसर गया है।

ये भी पढ़ें

Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला
अंबिकापुर
Teacher monitoring dogs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Commits suicide: शराब पीने से मना करने पर घरवालों से हो गया नाराज, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Teacher monitoring dogs: अब कुत्तों की निगरानी करेंगे शिक्षक, संचालनालय से जारी हुआ आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

Teacher monitoring dogs
अंबिकापुर

Strike postpone: Video: सहकारी समिति के प्रबंधकों व कंप्यूटर ऑपरेटरों ने स्थगित की हड़ताल, कहा- एफआईआर, निलंबन और बर्खास्तगी करें शून्य

Strike postpone
अंबिकापुर

Police-lawyer beaten case: Video: प्रधान आरक्षक और वकील में मारपीट मामला: अब पुलिसकर्मी के समर्थन में उतरा कश्यप समाज, एसपी से कही ये बात

Police-lawyer beaten case
अंबिकापुर

MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण-पत्र मामला: सत्यापन समिति ने चौथी बार जारी किया नोटिस, ये बोले पूर्व डिप्टी सीएम

MLA caste certificate case
अंबिकापुर

Husband died: पत्नी पर टांगी से किया प्रहार, लहूलुहान हालत में छोडक़र फरार पति की ही हो गई मौत

Husband died
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.