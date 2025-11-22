Commits suicide: शराब पीने से मना करने पर घरवालों से हो गया नाराज, फिर उठा लिया खौफनाक कदम

Dead body
अंबिकापुर. शराब पीने से मना करने पर एक ग्रामीण ने जहर खाकर जान (Commits suicide) दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीडि़त था, इस वजह से घरवाले उसे शराब पीने से मना करते थे। लेकिन वह आए दिन शराब का सेवन करता था। 19 नवंबर को भी घरवालों ने मना किया तो उसने कीटनाशक खा लिया। गंभीर हालत में उसे शहर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिधमा निवासी धोबी पैकरा उम्र 54 वर्ष हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीडित था। इसके बावजूद वह शराब का सेवन (Commits suicide) करता था। बीमारी को देखते हुए परिजन उसे शराब पीने से मना करते थे, लेकिन वह नहीं मानता था।
19 नवंबर को भी परिजन ने उससे कहा था कि शराब क्यों पी लिए। घरवालों की यह बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने कीटनाशक सेवन (Commits suicide) कर लिया। यह बात जब घरवालों को पता चली तो हडक़ंप मच गया।
परिजन द्वारा आनन-फानन में उसे अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा था। यहां 2 दिन तक उसकी हालत में सुधार नहीं आया और तीसरे दिन उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। ग्रामीण की मौत से परिजनों में मातम पसर गया है।
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
