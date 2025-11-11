बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कई टॉप लीडर ढेर, इलाके में फैली दहशत

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान शुरू किया था।