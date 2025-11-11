बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर! पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में कई टॉप लीडर ढेर, इलाके में फैली दहशत

बीजापुर में बड़ा एनकाउंटर (photo source- Patrika)
Bijapur Encounter: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ होने की बड़ी खबर सामने आई है, जो कि बीजापुर भोपालपटनम थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस एनकाउंटर में कुछ बड़े नक्सली लीडर्स के मारे जाने की खबर सामने आई है।
हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान शुरू किया था।
इसी दौरान बीजापुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर स्थित नेशनल पार्क के अंदर घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। फिलहाल घटनास्थल से कुछ हथियार और नक्सली सामग्री बरामद होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।
Bijapur Encounter: बता दें बस्तर क्षेत्र में नक्सली घात लगाए बैठे हैं, ताकि जवानों को निशाना बना सकें। लगातार आईईडी ब्लास्ट और फायरिंग से जवानों को घायल कर रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण भी इस मुठभेड़ में पीसे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जवान भी इनके कायराना करतूत पर नजर बनाए रखे हैं।
बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में बीते कुछ महीनों में पुलिस ने कई नक्सली कमांडरों को मार गिराया है। लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन से नक्सलियों की गतिविधियों पर दबाव बढ़ा है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब सीमावर्ती इलाकों में छोटे-छोटे समूहों में छिपे नक्सलियों को घेरने की रणनीति पर काम कर रही हैं।
