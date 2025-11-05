Patrika LogoSwitch to English

बीजापुर

Bijapur Encounter: फिर दहला बस्तर… मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग

Bijapur Encounter: बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।

बीजापुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 05, 2025

बीजापुर में बड़ी मुठभेड़ (photo source- Patrika)

बीजापुर में बड़ी मुठभेड़ (photo source- Patrika)

Bijapur Encounter: छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में अब तक तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि, पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

Bijapur Encounter: ताबड़तोड़ फायरिंग जारी

मिली जानकारी के अनुसार, यह मुठभेड़ अन्नाराम और मरीमल्ला के जंगलों में हो रही है, जो बीजापुर जिले के तारलागुडा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम नक्सलियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी मोर्चा संभाला रखा है।

बता दें एनकाउंटर स्थल से कुछ हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की गई है। मौके पर दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। क्षेत्र के घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण जवानों को ऑपरेशन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, ताकि घायल या फरार नक्सलियों की तलाश की जा सके। बीजापुर और तेलंगाना पुलिस लगातार इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं।

सरकार नक्सलियों के लिए चला रही योजना

Bijapur Encounter: बता दें, केंद्र सरकार का दावा है कि देश से नक्सलवाद मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र मिलकर नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एक साल में नक्सलियों पर सुरक्षाबलों का कड़ा प्रहार हुआ है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्ला नार योजना चला रही है, ताकि नक्सली प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दें और अन्य लोगों की तरह साधारण जीवन व्यतीत करें।

