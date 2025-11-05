Bijapur Encounter: फिर दहला बस्तर… मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग

बता दें एनकाउंटर स्थल से कुछ हथियार और नक्सली सामग्री बरामद की गई है। मौके पर दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। क्षेत्र के घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण जवानों को ऑपरेशन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, ताकि घायल या फरार नक्सलियों की तलाश की जा सके। बीजापुर और तेलंगाना पुलिस लगातार इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं।