CG News: 66 लाख के इनामी 51 नक्सलियों का सरेंडर, 42 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल

2025 में अब तक 461 नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 138 मारे गए और 485 गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं वर्ष 2024 से अब तक कुल 650 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 196 मारे गए और 986 गिरफ्तार हुए हैं। नक्सलियों की सबसे दुर्दांत बटालियन 1 और कंपनी नंबर 1, 2 और 5 के सदस्यों ने बड़ी संख्या में सरेंडर किया है। एसीएम, प्लाटून, एरिया कमेटी सदस्य, एलओएस, मिलिशिया कमांडर व सदस्य, आरपीसी जनताना सरकार, डीएकेएमएस और सीएनएम संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हैं।